Sri Lanka herdenkt paasaanslagen op kerken en hotels

In Sri Lanka zijn de aanslagen herdacht die precies een jaar geleden, op Eerste Paasdag, werden gepleegd op kerken en hotels op het eiland. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn publieke bijeenkomsten geschrapt en staan de Sri Lankanen vooral vanuit huis of - op afstand - in de kerk stil bij de slachtoffers en hun naasten.

Kerken luidden vanochtend om 08.40 uur lokale tijd hun klokken, het tijdstip van de eerste bomaanslag vorig jaar. Ook waren de Sri Lankanen twee minuten stil: