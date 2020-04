Dierenasiels zijn nog strenger bij plaatsen van dieren

Bij de dertig locaties van de Dierenbescherming waar dieren worden opgevangen is de vraag naar asieldieren gegroeid.

"Nog niet in het hele land, maar zeker op regionaal niveau", zegt een woordvoerder. Het aantal dieren in de asiels is landelijk gedaald van 622 eind maart naar 488 nu. De Dierenbescherming hanteert normaal al een streng adoptiebeleid, maar in deze tijd wordt extra doorgevraagd.

"We willen de situatie na de coronatijd ook in de gaten hebben. Is er dan bijvoorbeeld nog wel iemand thuis om de hond uit te laten? We willen niet dat het een impulsaankoop is of een zoethoudertje voor de kinderen."

Ook het Haags Dierencentrum merkt dat door de thuisisolatie de vraag naar huisdieren stijgt. "Meer mensen hebben meer tijd", zegt Inge Vercauteren van het centrum tegen Omroep West. Het centrum is naar eigen zeggen de afgelopen twee weken overspoeld met mails van mensen die interesse toonden in het adopteren van een hond of kat.

Mislukte match

Het adoptieproces verloopt langzamer dan anders. Er mogen maar twee gezinsleden tegelijk bij een afspraak zijn. "Terwijl we het wel belangrijk vinden dat alle gezinsleden kennismaken met een hond, zeker met de honden die wij hier veel hebben zitten. Dus daar gaan weer allemaal nieuwe afspraken overheen."

De belangstelling voor katten is ook groot. Toch is het aantal daadwerkelijke adopties lager dan vóór de crisis: "Omdat je natuurlijk door een heel proces moet en alles op afspraak gaat. Dat vertraagt wel. Maar het gaat goed, dus in principe zijn er voor alle katten geïnteresseerden."

Aan die geïnteresseerden wordt allereerst gevraagd of ze denken dat een dier in huis nog steeds goed uitkomt als alles weer 'normaal' wordt. "Deze dieren hebben allemaal redelijk wat achter hun kiezen en zijn in veel gevallen al getraumatiseerd. Een mislukte match is voor zo'n dier een extra dreun."