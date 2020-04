Amnesty: executies blijven afnemen, wel piek in Saudi-Arabië en Irak

Het aantal executies en terdoodveroordelingen wereldwijd blijft afnemen, blijkt uit een jaarlijks rapport (.pdf) van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Dat komt doordat de doodstraf in Egypte, Japan en Singapore minder werd uitgevoerd.

Ten opzichte van 2018 lag het aantal executies vorig jaar ongeveer 5 procent lager. In 2019 werden ten minste 657 mensen geëxecuteerd, tegenover zeker 690 in 2018. Het aantal neemt volgens Amnesty sinds 2015 af en is in de laatste tien jaar niet zo laag geweest. Het aantal executies is waarschijnlijk het hoogst in China, maar die cijfers worden niet meegeteld omdat de Chinezen het als staatsgeheim beschouwen en er dus geen informatie over geven. Amnesty schat op basis van nabestaanden, media en maatschappelijke organisaties dat er in het land duizenden mensen zijn terechtgesteld.

Ook het aantal terdoodveroordelingen daalde: van 2531 in 2018 naar 2307. In 56 landen zijn doodsvonnissen uitgesproken, twee meer dan het jaar ervoor. Amnesty schat dat wereldwijd aan het einde van 2019 zeker 26.604 mensen in een dodencel zaten.

In twintig landen zijn de executies daadwerkelijk uitgevoerd, voor het overgrote deel in drie landen: Iran, Saudi-Arabië en Irak. De aantallen zijn volgens Amnesty een conservatieve inschatting. Ook van Wit-Rusland, Vietnam, Laos en Noord-Korea zijn geen officiële cijfers en was informatie moeilijk te verkrijgen.

De top 5 van landen waar de doodstraf wordt toegepast op basis van de cijfers van Amnesty: