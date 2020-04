Nieuwe sluis in Twentekanaal heeft storing

Op de dag dat de nieuwe sluis in het Twentekanaal bij Eefde officieel in gebruik is genomen, werd deze gisteravond door een storing alweer gestremd. Er is een sensor stuk.

Bij de nieuwe sluis is al drie of vier weken alles getest. "De nieuwe kon dus open, maar dit is een 'regulier mankement'. Het is alleen jammer dat dit op de eerste officiële dag gebeurt", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen Omroep Gelderland. Door de storing liggen er nu al vijf schepen te wachten voor de sluis. Hoe lang de storing nog duurt is niet bekend.

Na drie jaar bouwen werd gisteren de tweede sluis in het Twentekanaal in gebruik genomen. Die is dieper en schepen kunnen er sneller passeren.

De eerste sluis is op het moment van de ingebruikname van de nieuwe sluis buiten werking gesteld voor onderhoud. Het gevolg is dat er nu door de storing geen boten richting Twente kunnen varen.