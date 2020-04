Moeder van dode baby Haaksbergen aangehouden

De moeder van een overleden baby uit Haaksbergen is aangehouden. De 30-jarige vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar baby.

Omdat de baby mogelijk thuis is overleden werd vorige week de woning van de moeder afgezet en doorzocht op forensische sporen, meldt RTV Oost. De doodsoorzaak van het kindje is onduidelijk, die wordt nog onderzocht door de politie.

Artsen sloegen in het paasweekend alarm toen de 30-jarige vrouw zich in het ziekenhuis had gemeld met een pasgeboren overleden baby.

Buurtbewoners vertelden eerder aan de regionale omroep dat in de woning een jong stel woont. Over een eventuele zwangerschap wisten ze niks. Door de maatregelen rondom het coronavirus blijven veel mensen binnen en was er weinig contact tussen de buren.