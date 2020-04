Natuurbranden in Brabant en Limburg nog niet onder controle

De branden die sinds gisteren woeden in natuurgebieden De Deurnese Peel in Brabant en De Meinweg in Limburg zijn nog niet onder controle.

Het vuur in natuurgebied De Deurnese Peel is minder hevig dan gisteren, maar volgens de brandweer wel verspreid over een groter gebied. "Het is nog niet onder controle, we houden rekening met een uitbreiding richting het zuiden", zegt Wally Paridaans van de Veiligheidsregio.

Er is meer dan 100 hectare natuur verbrand. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen. "De wind gaat ons vandaag tegenwerken", zegt Paridaans. Op dit moment waait het niet zo hard, maar de verwachting is dat de wind gaat aantrekken.

Staatsbosbeheer roept op om niet naar het gebied te komen. "Je wil de hulpdiensten niet in de weg staan", zegt een woordvoerder. "En daarnaast is het gevaarlijk om rook in te ademen. zeker bij natuurbranden komen hoge concentraties koolmonoxide vrij."