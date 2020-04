Opnieuw aanhouding voor dood 39 Vietnamezen in Britse koelwagen

De Britse politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor de dood van 39 Vietnamezen in een koeltruck in oktober vorig jaar in Engeland. De 40-jarige man werd opgepakt in Ierland. Hij wordt verdacht van doodslag en mensensmokkel en wordt morgen voorgeleid bij een rechtbank in Dublin.

Wat zijn rol precies is geweest, is nog onduidelijk. Eerder deze maand bekende de chauffeur van de vrachtwagen schuld op 39 aanklachten wegens doodslag.

"Dit is een van de grootste onderzoeken uit onze geschiedenis", zei een officier van de Britse politie tegen de BBC. "In het belang van de slachtoffers en hun dierbaren werken we onvermoeibaar door om alles boven tafel te krijgen dat hieraan voorafging."

Zeebrugge

De 39 doden werden eind oktober gevonden in een koelwagen in Grays, niet ver van Londen. Ze zaten opgesloten in een afgesloten ruimte waar de temperatuur was gedaald tot 25 graden onder nul. De vrachtwagen was via Zeebrugge in België naar Engeland gekomen.

Bij het onderzoek is met de politie uit zeven andere landen samengewerkt, ook met de politie in Nederland.