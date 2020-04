Aanhangers van Trump voeren protest tegen lockdownmaatregelen op

Op meerdere plekken in de Verenigde Staten werd afgelopen weekend geprotesteerd tegen de beperkende coronamaatregelen: soms door honderden mensen, bijvoorbeeld in Montana, andere keren met duizenden tegelijk, zoals in Michigan.

De veelal conservatieve demonstranten eisen dat het land weer opengaat, zodat ze weer aan het werk kunnen. De lockdown doet volgens hen meer kwaad dan goed en zou de economie te hard raken. In vier weken raakten in de VS ruim 22 miljoen mensen werkloos; dat is zo'n 14 procent van de beroepsbevolking.

Gisteren was er in Denver nog een protest; twee verpleegkundigen probeerden dat te blokkeren. De beelden gingen de hele wereld over: