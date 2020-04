Kantoren zijn door corona 'met een katapult het digitale werken in geschoten'

De manier waarop we werken zal blijvend veranderen, verwachten veel Nederlanders. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken, denkt dat in de toekomst te blijven doen. Die mening wordt gedeeld door werkgevers; zij zeggen dat thuiswerken ook na de crisis onderdeel blijft van de werkcultuur.

Zo is Unilever door de coronacrisis naar eigen zeggen "met een katapult" het digitale werken in geschoten. In nog geen zes weken tijd is het volgens het bedrijf een noodgedwongen automatisme geworden om virtueel te vergaderen. "Die verandering in werken en denken is echt heel snel gegaan."

De multinational checkt iedere week bij werknemers waar ze in de nieuwe situatie tegenaan lopen. Daaruit blijkt keer op keer dat het met de techniek hartstikke goed gaat. "Maar dat fysieke contact wordt steeds meer gemist", zegt Fleur van Bruggen.

Toch denkt het bedrijf ook na corona op een significant andere manier te gaan werken. Vanaf juni zouden de 700 werknemers van het Rotterdamse kantoor verhuizen naar een nieuwe locatie. "Met de verbouwing van het nieuwe pand kijken we nu al naar zaken die we moeten aanpassen. Ik kan mij best voorstellen dat in de eerste periode daarna, 1 à 2 dagen per week thuiswerken standaard wordt. Zo'n besluit wordt nu veel normaler gevonden dan nog maar zes weken geleden."