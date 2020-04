Explosieven gevonden in kringloopwinkel Enschede

In een kringloopwinkel in Enschede zijn explosieven gevonden. De winkel is ontruimd en afgezet met lint. Volgens de eigenaar gaat het om een granaat en een mortierbom, waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog.

De explosieven werden ontdekt in een doos. Winkeleigenaar Willie de Leeuw heeft geen idee hoelang ze al in de winkel liggen. "Er ligt hier zo veel achter. Het kan zijn aangeleverd, maar ook afkomstig zijn uit een ontruiming", zegt hij tegen RTV Oost.

Volgens De Leeuw staan de explosieven op scherp. "Het wachten is op de explosievenopruimingsdienst."