Kamer stemt in met verbod op 'gevaarlijke' telecomovernames

De Tweede Kamer stemt in met een wet die de overheid de mogelijkheid geeft ongewenste overnames van telecombedrijven tegen te houden. De telecomsector wordt gezien als noodzakelijk voor het functioneren van de maatschappij.

Bedrijven die van plan zijn een in Nederland gevestigd telecombedrijf over te nemen of een meerderheidsbelang te kopen hebben de verplichting dit te melden bij het ministerie van Economische Zaken.

De minister gaat dan onderzoeken of door de overname de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar komt. Is dat het geval dan wordt de overname verboden. Dat kan bijvoorbeeld als de overname bedoeld is om politieke invloed uit te oefenen, te dreigen met maatschappelijke ontwrichting of toegang te krijgen tot gevoelige informatie.

Nu extra nodig

In het debat met de Tweede Kamer zei staatssecretaris Keijzer dat deze wet weliswaar al jaren in voorbereiding is, maar nu extra nodig is. Keijzer: "Door de coronacrisis kan de waarde van telecombedrijven dalen. Daardoor kunnen zij makkelijk doelwit worden van ongewenste overnames."