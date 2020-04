Autoriteit Persoonsgegevens kan mogelijke corona-apps niet beoordelen

"Heel Nederland wil graag weer naar buiten, stappen zetten richting de normale situatie", zegt voorzitter Aleid Wolfsen. "Maar we moeten voorkomen dat we nu een oplossing kiezen waarvan onduidelijk is of die wel echt werkt, met het risico dat het vooral andere problemen oplevert. Of dat iemand die geen gebruik kan of wil maken van een app misschien de toegang wordt geweigerd tot werk, school of een supermarkt."

Onduidelijkheid over toekomst corona-app

Het ministerie wil mogelijk apps inzetten voor contactonderzoek en had bedrijven opgeroepen om ideeën in te sturen. Afgelopen weekend werden zeven apps geselecteerd uit honderden voorstellen, maar de Autoriteit Persoonsgegevens kan die dus niet beoordelen. Deskundigen waren gisteren ook al kritisch.

Wat er nu verder gaat gebeuren met de apps, is nog onduidelijk. Wolfsen zet vraagtekens bij een vervolgprocedure. "Het is nog maar de vraag of die app er kan komen." Wel wil de autoriteit eventuele nieuwe voorstellen opnieuw beoordelen. "Maar alleen als de effectiviteit, de kaders, de plannen en de apps beter uitgewerkt zijn."