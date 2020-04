Tweede sluis in Twentekanaal bij Eefde geopend

Er was een feestelijke opening georganiseerd, maar vanwege de coronacrisis gaat die niet door. De tweede sluis bij Eefde in het Twentekanaal wordt vandaag stilletjes in gebruik genomen door Rijkswaterstaat.

Met deze uitbreiding heeft het sluizencomplex bij Eefde voortaan twee sluiskolken waarin drie soorten sluisdeuren worden gebruikt, meldt RTV Oost. De sluis is dieper en de schepen kunnen er sneller passeren. Eefde heeft met de introductie van een nieuw soort sluisdeur, de puntdeur met een gewicht van 53.000 kilo, een primeur in Nederland.

Feestelijke opening

Ernst Rijsdijk van Rijkswaterstaat zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de minister de sluis feestelijk zou openen. Mogelijk gebeurt dat later dit jaar alsnog.

Met de tweede sluis is de bereikbaarheid van Twente voor de binnenvaart verbeterd. "De sluis was hard nodig, want bij de oude sluis hadden we te maken met een capaciteitstekort." Er ontstonden files voor de sluis en dat is nu voorbij. Het Twentekanaal is een belangrijke economische transportroute voor de bedrijven in Twente," zegt Rijsdijk.

Er is drie jaar lang aan de tweede sluis in het Twentekanaal gewerkt.