Kritiek studenten op surveillancesoftware voor examens

Studenten hebben kritiek op de software die wordt gebruikt om te controleren of er wordt gefraudeerd bij online tentamens. Om de tentamens te kunnen maken, moeten ze toestemming geven voor het registreren en opslaan van videobeelden. De studenten vrezen dat ze door de software ten onrechte worden aangemerkt als fraudeur.

De Landelijke Studentenvakbond LSVb heeft de afgelopen tijd kritiek ontvangen van studenten. "Ze vinden het een inbreuk op hun privacy en dat is het ook", zegt voorzitter Alex Tess Rutten. Een petitie van een student van Tilburg University is inmiddels ruim 2000 keer ondertekend.

Algoritme

De software waar het om gaat, houdt de studenten in de gaten via de camera op de laptop of pc. Het algoritme gebruikt oog- en handbewegingen om te bepalen of een student fraudeert. Het systeem zou volgens de makers zelfs beter werken dan fysieke surveillance.

Maar de vrees is dat de beelden die de software maakt, worden opgeslagen en niet worden verwijderd. Ze kunnen dan in handen komen van grote techbedrijven die de beelden gebruiken om hun algoritme te verbeteren. Wie niet instemt met toepassing van de software, kan het tentamen online niet maken, zegt de studentenvakbond .

Studievertraging

Volgens de LSVb is de keuze dus niet vrijwillig. "Niet doen, betekent dat ze ontzettend veel studievertraging oplopen en dat is superduur." De Studentenvakbond pleit voor alternatieven. Bijvoorbeeld onderzoeksopdrachten, en papers.

De universiteiten erkennen het probleem, maar zeggen dat ze met hun rug tegen de muur staan. In de Volkskrant zegt een woordvoerder van de Universiteit van Tilburg dat het kiezen is tussen twee kwaden.

"In deze periode moeten we 130.000 tentamens afnemen", zegt de woordvoerder. "We willen voorkomen dat studenten zich in september niet kunnen inschrijven voor een volgend studiejaar omdat ze tentamens hebben gemist. Dat is een doemscenario."