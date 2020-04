Aantal schietincidenten toegenomen, politie bezorgd

Het aantal incidenten met vuurwapens is vorig jaar toegenomen met 12 procent, ondanks de strengere aanpak van de illegale wapenhandel. De politie en het Openbaar Ministerie hebben dat bekendgemaakt. Zij maken zich zorgen.

In 2019 registreerde de politie 646 schietincidenten. Dat zijn er 79 meer dan een jaar eerder. Het aantal doden dat daarbij viel, nam wel iets af, van 34 naar 31.

De politie legt een verband met de aanhoudende stroom illegale vuurwapens naar Nederland. Al enkele jaren proberen de politie en het OM die aan te pakken, maar van een afname is vooralsnog geen sprake. Vorig jaar werden zo'n 5700 illegale wapens in beslag genomen, ongeveer evenveel als in 2018.

"Binnen het criminele milieu is er blijvend vraag naar wapens", zegt portefeuillehouder Dick Schouten van de politie. "Wapens en handgranaten vinden in kleine hoeveelheden hun weg naar ons land."

Europese wetten

Schouten stelt dat het vrije verkeer van goederen binnen Europa de opsporing van illegale wapens er niet makkelijker op maakt. Er zijn wel strengere Europese wetten gemaakt, maar nog niet alle landen hebben die geïmplementeerd. "Het is zaak dat ze dat zo snel mogelijk doen", zegt Schouten.

Verder vinden de politie en het OM dat er in Nederland strengere wetten moeten komen om het bezit van munitie aan banden te leggen. Sportschutters mogen nu bij elke aankoop tot 10.000 stuks munitie aanschaffen. "We zien dat legaal aangekochte munitie soms in het criminele milieu belandt. Door de toegestane hoeveelheid te beperken, werp je een extra barrière op."