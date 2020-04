Harry en Meghan willen niet meer met grote Britse tabloids praten

Prins Harry en zijn vrouw Meghan willen de grote Britse tabloids niet meer te woord staan, melden Britse media. Dat schrijven ze in een brief aan de hoofdredactie van The Sun, Daily Mail, Daily Mirror en Daily Express.

Het paar schrijft dat ze niet meer zullen reageren op verzoeken van journalisten van de bladen en een beleid van zero engagement gaan voeren. Ze zeggen niet langer toe te staan dat de roddelpers geld aan hen verdient, met verhalen die "verdraaid, onjuist en onredelijk opdringerig" zijn. De bladen krijgen naar verluidt geen foto's en nieuws meer over het koppel. Mogelijk mogen ze ook niet meer bij media-evenementen aanwezig zijn.

"Dit besluit heeft niets te maken met het vermijden van kritiek of het publieke debat", zeggen woordvoerders van het paar. "Of met het censureren van juiste berichtgeving. De media hebben het volste recht om verslag te doen van en een mening te hebben over de hertog en hertogin van Sussex, of die nou positief is of negatief. Maar dat kan niet op leugens gebaseerd zijn."

Harry en Meghan voeren al langer een strijd tegen de Britse pers, door wie ze zich opgejaagd voelen. Ze besloten af te zien van het dragen koninklijke titels en te kiezen voor een leven in de luwte.