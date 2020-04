Zeker tien doden bij bloedbad in Oost-Canada, schutter omgekomen

In het oosten van Canada heeft een man op meerdere plekken mensen doodgeschoten. Volgens de politie in de provincie Nova Scotia zijn zeker tien mensen om het leven gekomen, maar hoogstwaarschijnlijk meer. Ook de vermoedelijke dader is dood.

De politie rukte zaterdagavond uit naar een woning in Portapique nadat de alarmcentrale meerdere telefoontjes had gekregen. Agenten vonden in en buiten het huis doodgeschoten mensen, maar de dader was nergens te bekennen.

Bij de zoektocht naar de dader werden op diverse plekken in het noorden van Nova Scotia slachtoffers aangetroffen. Zondagochtend werd de verdachte gevonden. Daarbij kwam een politieagent om het leven, net als de verdachte. Een andere agent raakte gewond.

Willekeurige slachtoffers

De politie weet nog niet wat het motief was van de schutter, maar zegt wel dat zeker een deel van de slachtoffers willekeurig lijkt te zijn gekozen. Het zou gaan om een man van 51 die woonde in de regio.

Premier Trudeau heeft verslagen gereageerd op het bloedbad. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door de schietpartij in Nova Scotia", twittert hij.