Grieken namen snel strenge maatregelen tegen corona en met succes

Griekenland pakt van alle Europese landen de coronacrisis het best aan, concludeerde de Franse denktank The Bridge afgelopen week. Volgens The Bridge hebben de Grieken door het nemen van snelle en strenge maatregelen de verspreiding van het coronavirus kunnen vertragen en zo de curve kunnen afvlakken. En dat terwijl de Griekse gezondheidszorg en economie verre van voorbereid waren op zo'n crisis.

Toen begin februari het coronavirus Europa bereikte, waren veel Europese landen terughoudend met het nemen van maatregelen. Griekenland ondernam juist direct actie. Een adviesraad van wetenschappers werd opgezet, bedoeld om de regering te adviseren bij het bestrijden van het virus.

Epidemioloog Gkikas Magiorkinis is één van de leden. "De gezondheidszorg hier had zelfs een gematigde besmettingsgolf niet aangekund, niet met de tekorten in de ziekenhuizen en niet met het aantal intensivecarebedden dat we hadden." Daarnaast heeft Griekenland, net als Italië, veel ouderen. "We waren dus pro-actief en zeiden, we moeten zo snel mogelijk maatregelen nemen", zegt Magiorkinis.

Strenge maatregelen

Het begon met het verbieden van bijeenkomsten, conferenties en festiviteiten als carnaval. Daarna volgde de sluiting van de scholen en universiteiten, weken voordat de onderwijsinstellingen in andere Europese landen dicht gingen.

Magiorkinis denkt dat dat het verschil heeft gemaakt. "Kinderen en jongeren hebben vaak geen symptomen, dus het is moeilijk om de besmetting in die groep te volgen. En hoe groter het aantal asymptomatische dragers, des te moeilijker het is een epidemie te bestrijden."

Toch hadden de maatregelen niet het gewenste effect. Veel Grieken bleven elkaar opzoeken. Dat moest veranderen. De regering begon een enorme campagne op tv en kwam met waarschuwingen en oproepen om thuis te blijven.

Waaronder dit filmpje, waarin verschillende Griekse artiesten de bevolking vragen thuis te blijven: