27 aanhoudingen na inval illegaal gokpand Rotterdam

In Rotterdam heeft de politie gisteravond 27 mensen opgepakt bij een inval in een bedrijfspand, waar vermoedelijk illegaal werd gegokt. Ook zijn twee gokautomaten, ruim 10.000 euro en twee auto's in beslag genomen.

Agenten vielen het pand iets voor middernacht binnen na een anonieme melding. Bij het doorzoeken van het gebouw vond de politie tafels met geld, fiches en kaartspelen.

De verdachten moeten zich later voor de rechter verantwoorden voor witwassen en overtreding van de wet op de kansspelen, meldt Rijnmond. Ook kregen ze vanwege het samenscholingsverbod dat is ingesteld vanwege corona allemaal een boete van 390 euro.