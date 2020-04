Lachgas gebruikende automobilist aangehouden na achtervolging

De politie heeft gisteravond na een achtervolging op de A73 bij Boxmeer een automobilist aangehouden. De 19-jarige man uit Gennep in Noord-Limburg was onder invloed van lachgas. De politie had de achtervolging ingezet omdat de man achter het stuur zat, terwijl hij eerder op de dag een rijverbod opgelegd had gekregen voor het gebruik van lachgas en bekend was dat hij geen geldig rijbewijs had.

Toen de politie hem tot stoppen dwong bij de afrit Boxmeer reed hij hard weg, waarna de achtervolging werd ingezet, door Boxmeer en over de A73 richting Nijmegen. Tijdens de achtervolging reed de man op een politieauto in en reed daarna weer door. Even later werd hij klemgereden. Tijdens het rijden inhaleerde hij lachgas uit een ballon.

De man wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het inrijden op de politieauto. Ook is hem ten laste gelegd dat hij gevaar en hinder heeft veroorzaakt, de plek van het ongeluk heeft verlaten en een gevaarlijke stof heeft vervoerd.

Er raakte niemand gewond, wel raakten twee politieauto's en de auto van de verdachte beschadigd, meldt Omroep Brabant.