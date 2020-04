Wekdienst 19/4: online-herdenking Kamp Amersfoort en terug in de tijd met Studio Sport

Wat heb je gemist?

Artiesten van over de hele wereld hebben bij het evenement One World: Together at Home zorgpersoneel, supermarktmedewerkers en andere mensen die doorwerken in de coronacrisis bedankt. Initiatiefnemer Lady Gaga sprak van een "liefdesbrief" aan alle doorwerkers.

In een live-uitzending en -stream traden onder anderen de Rolling Stones, Stevie Wonder, Elton John, Taylor Swift, Paul McCartney en Celine Dion op vanuit huis. Ook Oprah Winfrey, David Beckham en de voormalige first ladies Michelle Obama en Laura Bush waren te zien.

Taylor Swift zong het lied 'Soon you'll get better':