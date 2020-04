Gazastrook vreest fatale corona-uitbraak: 'Hoe lang houden we dit vol?'

"De Gazastrook is niet op een serieuze corona-uitbraak voorbereid", zegt Abdel Nasser Soboh, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Gaza. "De tactiek is nu om het virus zo lang mogelijk buiten te houden. Maar de vraag is: hoe lang houden we dat vol?"

Gaza leeft sinds de machtsovername door het streng islamitische Hamas in 2007 onder een blokkade van Israël en Egypte, gesteund door de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever. Mede daardoor is de economie in een zeer slechte staat. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Minder reizigers

Maar in tijden van corona is de isolatie van de buitenwereld ineens een voordeel. "Het is voor het eerst in mijn leven dat de blokkade een positief effect heeft", zegt arts Khashan. Feitelijk is Gaza al dertien jaar in quarantaine, zegt ook WHO-hoofd Soboh: "En hoe minder reizigers van buiten komen, hoe minder kans op besmetting."

De weinige reizigers die Gaza nog binnenkomen - voornamelijk Palestijnen die terugkomen uit het buitenland - moeten verplicht naar een van de 23 door Hamas geïmproviseerde quarantainecentra. Daar moeten ze drie weken blijven. Pas als ze dan negatief testen op het virus, mogen ze naar huis.

Die strategie liep problemen op, toen vorige week de testkits opraakten. Maar een levering van nieuwe testmiddelen bood, tijdelijk, soelaas.

Kleine toenadering

In de strijd tegen het virus lijkt er zowaar sprake van enige Israëlisch-Palestijnse toenadering. Een gezant van de Verenigde Naties complimenteerde de samenwerking bij het toelaten van hulpgoederen tot Gaza. En enkele Palestijnse artsen uit Gaza kregen de afgelopen weken training van Israëlische collega's over de behandeling van coronapatiënten.

Maar de vijandigheid blijft groot. Hamas arresteerde vorige week Palestijnse politieke activisten die deelnamen aan een videoconferentie met Israëliërs. Ook dreigde Hamas-leider Yahya Sinwar met geweld tegen Israël als er onvoldoende hulp zou komen.

Op zijn beurt houdt Israël ondanks de oproep tot verlichting van de fnuikende sancties onverkort vast aan de economische blokkade. Die is volgens het land nodig om te voorkomen dat Hamas wapens in handen krijgt. De beweging wordt door Israël en het Westen gezien als terreurorganisatie.

Geen social distancing

Intussen bereiden artsen en verplegers in Gaza zich voor op het ergste scenario. "Gaza kan de strikte maatregelen maar beperkte tijd volhouden", zegt afdelingsdirecteur Soboh van de WHO. "Want de quarantainecentra vragen veel qua mankracht en middelen. Dat houdt een keer op."

Het doel is vooral: tijd kopen. En intussen voorbereidingen treffen voor de haast onvermijdelijke uitbraak. Op dit moment kan de zorg in Gaza volgens de WHO maximaal honderd coronapatiënten aan. Met de inrichting van een corona-ziekenhuis moeten dat er vijfhonderd worden. Maar de vraag is of dat genoeg is.

Want met bijna twee miljoen inwoners op een oppervlakte van twee keer Texel is social distancing voor veel Gazanen nauwelijks een optie. Om contacten te beperken heeft Hamas scholen, moskeeën en trouwzalen gesloten en zijn grote bijeenkomsten verboden. Maar de hoop is er op het ogenblik vooral op gevestigd dat het virus zo lang mogelijk buiten wordt gehouden.