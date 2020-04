'Normaal is het druk, maar Zeeland is nu een soort spookprovincie'

"Lege vakantieparken, lege parkeerplaatsen en lege stranden. Zeker met zulk mooi weer als de afgelopen dagen is Zeeland een soort spookprovincie geworden. Het is allemaal heel onwerkelijk. Zowel voor ons als handhavers, als voor de inwoners zelf.

Normaal gesproken zijn we rond deze tijd van het jaar druk bezig met toeristen die overlast veroorzaken, maar nu houden we ons vooral bezig met handhaving van de noodverordeningen. Toeristen mogen hier niet meer overnachten en daar controleren we op. Als we dan bijvoorbeeld 's avonds een auto zien staan op een vakantiepark, gaan we even kijken.

Soms is er toestemming voor het verblijf, maar als dat niet zo is, mogen we mensen wegsturen en een boete uitdelen. Laatst waren er nog een paar bij wie een klus aan hun vakantiehuisje was uitgelopen. Die geef je dan niet meteen een boete, maar je vraagt ze wel om snel te vertrekken. Toen we even later weer langsreden, waren ze gelukkig weg."