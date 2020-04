Bijna 1000 besmettingen op een dag in Singapore, vooral migranten getroffen

Al dagen achter elkaar komen er in Singapore in Zuidoost-Azië honderden coronapatiënten bij. Vandaag was opnieuw een record, met in een klap 942 nieuwe vastgestelde besmettingen. De stadstaat stond in de eerste maanden van de corona-uitbraak bekend als schoolvoorbeeld van hoe je verspreiding binnen de perken houdt, maar de overheid begint de controle te verliezen.

In de afgelopen week is het aantal gevallen in Singapore meer dan verdubbeld. Het aantal officieel vastgestelde besmettingen staat nu op 5992. Het overgrote deel van die nieuwe besmettingen wordt vastgesteld in de wooncomplexen van migrantenarbeiders. Zo wonen 558 van de 623 nieuw besmette personen die gisteren werden gemeld in zulke complexen.

Intensief traceren

Zorgen nemen toe over de vraag of de gezondheidszorg de groei in aantallen patiënten wel aankan. En dat terwijl de stadstaat steeds het favoriete voorbeeld was van critici met twijfels over lockdowns.

Singapore, een hub van goederen en personen in de regio, wachtte lang met maatregelen die de bewegingsvrijheid van burgers inperken. De overheid werkte met intensieve traceermethoden om de gangen van besmette patiënten na te gaan en dat leek vrij lang goed te gaan.

De traceer-app die de overheid gelanceerd had trok internationale aandacht. De app heet TraceTogether en maakt via bluetooth contact met andere gebruikers in de omgeving, waardoor het makkelijker wordt in geval van besmetting mensen te traceren. Meer dan vijftig landen, waaronder ook Nederland, toonden interesse in de app.