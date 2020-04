Rechtspraak en reclassering maken zich op voor herstart

Bac hoopt zo snel mogelijk weer te kunnen beginnen met de begeleiding. "Elke maand die het langer duurt, liggen er weer duizenden nieuwe werkstraffen op de plank." Omdat taakstraffen binnen een bepaalde tijd moeten zijn uitgevoerd, is er een wet in de maak die uitstel mogelijk maakt.

In plaats van via afspraken op kantoor, houdt de reclassering nu zoveel mogelijk toezicht door videobellen. Dat heeft onverwachte voordelen, zegt Bac. "We zien mensen vaker dan voorheen, omdat we vaker bellen. We krijgen een beter inkijkje in hun leven. Dat zijn elementen die we willen behouden na het coronatijdperk."

Rechtszaken in het weekend

Behalve de rechtspraak en de reclassering onderzoeken ook de politie en het Openbaar Ministerie hoe ze de draad weer kunnen oppakken. Op dit moment worden alleen de hoogst noodzakelijke arrestaties verricht, om ervoor te zorgen dat het justitiële systeem niet verder verstopt raakt.

"Wij voeren momenteel gesprekken met de Raad voor de Rechtspraak en andere betrokken partijen over opstart- en opschaalscenario's", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. OM-topman Gerrit van der Burg zei vorige week dat rechtszaken misschien wel in het weekend of 's avonds behandeld moeten worden, om achterstanden in te lopen.

"De kunst is niet om méér te doen, maar ook om het innovatief te doen", concludeert Johan Bac. "Kijk dus naar digitale manieren, maar ook met advocaten en slachtoffers naar andere mogelijkheden. Dat is uiteindelijk nodig om alles weer op gang te krijgen."