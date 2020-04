Uitgaan in een anderhalvemetermaatschappij? Zo ziet dat er straks mogelijk uit

Kees Klesman, directeur van de Club van Elf - die grote attractieparken in Nederland vertegenwoordigd, is positief over een heropening. "Dat het verantwoord kan, staat wat mij betreft vast. Wij zijn goed thuis in veiligheid, crowdmanagement en gedragsbeïnvloeding."

Maar hoe een ritje in de achtbaan of wildwaterbaan er straks precies uitziet, kan Klesman nog niet zeggen. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de bezoekersvolumes omlaag gaan. "Het aantal toegangskaartjes wordt tot misschien wel de helft beperkt, we zullen eerder uitverkocht zijn. Mensen zullen per dag of tijdvak moeten reserveren. Een bezoek wordt exclusiever."

De welbekende rij zal iets weg hebben van hoe dat nu is geregeld in supermarkten. "Alleen werken wij dan met vakjes in plaats van lijntjes, zodat huishoudens bij elkaar kunnen staan."