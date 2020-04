Voormalig Thermphos-terrein na jaren saneren fosforvrij

Meer dan zeven jaar na het faillissement van Thermphos in Vlissingen-Oost is het voormalige fabrieksterrein fosforvrij verklaard. Dat meldt Van Citters Beheer B.V., dat het terrein saneert, aan Omroep Zeeland.

Naast fosfor is ook al het asbest en radioactief materiaal op het terrein verwijderd. Twee maanden geleden werd de oude fabriek al met explosieven tot ontploffing gebracht.

Thermphos werd in november 2012 failliet verklaard. De schoonmaak van het terrein bleek een dure en complexe klus. Het proces liep vele jaren vertraging op; het was de bedoeling dat het terrein in 2016 schoon zou zijn.

Uiteindelijk werd in 2017 de commissie-Samson door het kabinet aangewezen om de sanering van het terrein onder de loep te nemen. De commissie, onder leiding van oud-PvdA-leider Diederik Samsom, onderzocht onder meer het gesteggel over waar de rekening van de schoonmaak moest komen te liggen.

Op basis van het advies van de commissie-Samsom werd uiteindelijk besloten om de resterende 87 miljoen aan schoonmaakkosten moesten worden betaald door het Rijk, de provincie Zeeland en havenbedrijf Zeeland Seaports.