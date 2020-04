Bosbranden bij Tsjernobyl laaien weer op, Kiev in rook gehuld

De Oekraïense hoofdstad Kiev is gehuld in rookwolken doordat bosbranden in het gebied rond de verlaten kerncentrale van Tsjernobyl en elders weer zijn opgelaaid. De luchtvervuiling is er zo erg, dat de stad in het afgelopen etmaal even de slechtste luchtkwaliteit ter wereld had.

Volgens het stadsbestuur hoeven de hoofdstedelingen zich geen zorgen te maken over nucleaire straling uit de verboden zone rond de ontplofte kernreactor, zo'n 100 kilometer verderop. "We hebben last van rook, maar niet van radioactiviteit", zei burgemeester Klitsjko.

Dinsdag zeiden de Oekraïense autoriteiten nog dat de branden, die al twee weken woeden, waren geblust, mede dankzij flinke regenval in het gebied. Maar door de harde wind zijn smeulende boomresten en grondlagen toch weer in brand gevlogen.

De Russische tak van milieuorganisatie Greenpeace zegt dat er zeker drie branden bij zijn gekomen: