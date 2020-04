Mezen in Duitsland getroffen door onbekende ziekte

Een onbekende ziekte bedreigt pimpelmezen in Duitsland. Dat zeggen Duitse natuurbeschermers, omdat er duizenden dode en zieke mezen zijn ontdekt.

De afgelopen dagen is er melding gemaakt van zo'n 20.000 dode of zieke pimpelmezen. Natuurbeschermers vonden vorige week al ruim 150 dode zangvogels en vroegen zich af of er sprake was van een nieuwe ziekte. Dat lijkt nu het geval.

Tot nu toe zijn er dode en zieke vogels ontdekt in de deelstaten Rijnland-Palts, Hessen en Thüringen. De vogels die ziek zijn, vertonen apathisch gedrag en hun veren, oogleden en snavels zijn verkleefd.

Eerst dachten onderzoekers nog dat bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot een oorzaak was van sterfte onder koolmezen, maar dat bleek niet de oorzaak.

Om te onderzoeken hoe groot de merelsterfte is doen natuurbeschermers een vogeltelling in heel Duitsland, van 8 tot en met 10 mei.