Snelheidsmaniak sleurt politieman mee op A2

Een agent is gisteravond een aantal meters meegesleurd toen hij een automobilist wilde aanhouden die met 217 kilometer per uur over de A2 reed. De politieman maakt het volgens een woordvoerder "naar omstandigheden goed".

De snelheidsmaniak werd ter hoogte van Nieuwegein betrapt bij een controle met een lasergun. Eerst negeerde hij een stopteken van de politie, maar daarna werd hij alsnog langs de kant van de weg gezet, meldt RTV Utrecht.

Toen hem om zijn rijbewijs werd gevraagd, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Een agent werd daarbij enkele meters meegesleurd en kwam uiteindelijk op het wegdek terecht.

De politie zette de achtervolging in, maar verloor de verdachte uit het zicht. Omdat zijn kenteken bekend is, kan hij binnenkort "meerdere processen-verbaal" verwachten, zegt de woordvoerder.