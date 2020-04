Wekdienst 17/4: alternatieve Koningsspelen • Harlingen herdenkt bevrijding

En dan nog even dit

Venezuela heeft een steen van 35.000 kilo teruggekregen van Duitsland. De zogenoemde Kueka-steen was in 1998 door een Duitse kunstenaar meegenomen en stond in het Tiergarten-park in Berlijn als onderdeel van een kunstproject. Tot verdriet van een inheemse Venezolaanse stam, want de Pemóns beschouwen de steen als heilig. Leden van de stam hadden bij de Duitse ambassade in Caracas gedemonstreerd voor teruggave van het kleurrijke rotsblok.

Duitsland heeft de kei nu teruggegeven na een "vriendschappelijke afspraak", zeggen Venezolaanse beambten. Per schip is het gevaarte teruggebracht. President Maduro van Venezuela twitterde opgetogen dat 'oma' Kueka weer thuis is: "Met al zijn schoonheid en duizendjarige kracht, na 22 jaar harde strijd. Welkom! Gefeliciteerd en een omhelzing voor het Pemón-volk!"