Unieke vangst Russische steur in het Zuidlaardermeer

In het Zuidlaardermeer bij Drenthe is vanochtend een Russische steur gevangen. Palingvisser Mans Vos vond de meterslange vis in een van zijn fuiken. "Al generaties lang vissen we hier, ik, mijn vader en mijn opa, we hebben nog nooit een steur gevangen", zegt hij tegen RTV Drenthe.

De steur komt oorspronkelijk niet voor in Nederland. "Deze vis moet uitgezet zijn", zegt Martijn Schiphouwer van de landelijke natuurbeschermingsorganisatie RAVON. "Steuren worden wel gehouden als vijverdieren. Soms vindt de eigenaar dat de steur te groot wordt, maar beesten uit gevangenschap moet je nooit in het wild uitzetten. Zeker niet als ze van oorsprong hier niet voorkomen."

Volgens Schiphouwer kan de steur in het Zuidlaardermeer geen kwaad. "Het is geen invasieve soort, ecologisch heeft het dier geen effect", stelt hij. De steur is daarom ook weer vrijgelaten.

Europese steur

Stichting ARK Natuurontwikkeling bevestigt dat het om een Russische steur gaat. De stichting houdt zich bezig met de herintroductie van de steur die van oorsprong wel in Nederland voorkwam: de Europese steur.

Aquatisch ecoloog Peter Paul Schollema van Waterschap Hunze en Aa's houdt meldingen als deze daarom goed in de gaten. "Omdat de Europese steur langs de kust trekt, is het niet ondenkbaar dat er eentje in Groningen opduikt. Het Zuidlaardermeer is dan wel wat lastiger te bereiken, toch is het goed om bij een melding als deze goed uit te zoeken om welke soort het gaat", zegt hij. "Maar blijkbaar heeft iemand zijn tuinvijver even geleegd."