Op Curaçao dreigen 50.000 mensen door armoedegrens te zakken

Arnaldo de Palm staat in de deuropening van zijn vervallen huisje in Buena Vista. De paar vierkante meters die hij heeft, deelt hij met zijn 16-jarige zoon Jesús. Zijn oudste dochter van 19 krijgt over drie maanden een baby. Zij slaapt bij haar oma, iets verder op het erf. Bijna vier generaties op veertig vierkante meter. "Het gaat net, we weten niet beter dan dat het zo is."

Arnaldo is 60 jaar oud en heeft geen werk. Hij verdient soms wat geld als dagloner. "Ik zit op een truck en breng stenen rond in de bouw. Twee, drie ritjes per dag, maar ook heel vaak geen. Ik verdien misschien 125 gulden in de week, maar alleen als we rijden."

Meer dan twee weken geleden heeft Curaçao strenge maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Winkels en bedrijven zijn dicht, de bouw ligt op z'n gat. Arnaldo heeft al die tijd geen geld meer verdiend.