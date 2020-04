Tomatenvirus verspreidt zich steeds verder over Nederlandse telers

In Nederland kampen 21 tomatentelers met het zeer besmettelijke Tomato Brown Rugose Fruit Virus. De eerste vondst was eind oktober in het Westland.

Het virus is niet schadelijk voor mens of dier. Aangetaste tomaten met vlekjes zijn gewoon eetbaar, maar ze kunnen niet meer worden verkocht. Doordat het virus zich makkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via de handen, en het moeilijk is te bestrijden ontstaat er snel schade aan de teelt. De planten sterven door het virus af.