Kortere zomervakantie? Langere schooldagen? Scholen denken na over adviezen

Maar dat ging bepaald niet zonder problemen. Aydemir kwam erachter dat veel ouders geen laptop hebben, of zelfs geen internet. "Om een voorbeeld te noemen, een gezin woont op een flatje met vier kinderen en heeft één iPad, dan weet wel hoe laat het is. We zijn de afgelopen weken alleen maar bezig geweest die problemen op te lossen. En in die tijd loopt de achterstand alleen maar verder op. Ik maak me echt ernstig zorgen over scholen zoals die van ons."

De school denkt nu na over lesgeven in hele kleine groepjes waarbij de leerlingen goed afstand van elkaar kunnen houden. "Maar dat kan alleen bij de bovenbouw. Bij groep 1 tot en met 4 is dat toch lastig te handhaven."