Ingeloot of toch niet? Aankomende studenten VU kregen verkeerde uitslag

Tientallen aankomende studenten die zich hadden ingeschreven voor de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn verkeerd ingelicht over de uitslag van hun loting. Sommige kregen de mededeling dat ze waren ingeloot, terwijl ze dat niet waren. Voor anderen gold juist het omgekeerde. De VU zoekt uit hoeveel mensen zijn getroffen.

Volgens de universiteit is het probleem ontstaan door een technische fout. Dat werd duidelijk nadat de VU de uitslagen van de selectieprocedures had verstuurd via inschrijvingssysteem Studielink. Medewerkers die op datzelfde moment toelichtingen verstuurden op de uitslagen, stelden vast dat hun gegevens verschilden met die in Studielink.

Hierdoor kreeg een aantal kandidaten mogelijk een gunstige uitslag via Studielink en een ongunstig resultaat in de persoonlijke toelichting of vice versa. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De selectieprocedure verliep dit jaar anders dan andere jaren, omdat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was om kandidaten een toets af te nemen.

Passende oplossing

Het is niet duidelijk of studenten inschrijvingen bij andere studies hebben ingetrokken nadat ze ten onrechte dachten dat ze waren ingeloot bij geneeskunde. De VU zegt te begrijpen dat er verwarring is ontstaan en "biedt oprechte excuses aan".

"We gaan proberen om een passende oplossing te vinden voor de gedupeerde kandidaten", zegt een woordvoerder van de universiteit, die bevestigt dat er ook overleg is met andere universiteiten. Aan welke oplossing wordt gedacht, is nog onduidelijk. "We doen ons uiterste best, want niemand wil kandidaten straffen voor een fout waar wij verantwoordelijkheid voor nemen."

De Vrije Universiteit houdt getroffen kandidaten via de mail op de hoogte van verdere ontwikkelingen.