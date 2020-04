Explosies gehoord bij grote brand in Purmerend

Bij een brand in een bedrijfsloods in Purmerend is veel rook vrijgekomen. Volgens de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn er enkele explosies geweest. Twee mensen zijn met brandwonden in hun gezicht naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder.

Bewoners die last hebben van de rook wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Wat er in brand staat is nog onduidelijk. Volgens de Veiligheidsregio is er een vuurwerkkluis in het pand aanwezig. Het is niet duidelijk waar de brand ontstond en of er vuurwerk in de kluis lag, meldt NH Nieuws.

Brandresten en roetdeeltjes die in de omgeving terechtkomen mogen door bewoners zelf verwijderd worden. De brand is inmiddels onder controle.