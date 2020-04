Miljoenen verduisterd bij sociale dienst in Brabant

Twee mannen zijn opgepakt in een onderzoek naar fraude bij een Brabants bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. De directie van het participatiebedrijf, KempenPlus uit Bladel, had aangifte gedaan.

Onderzoek leidde naar de twee verdachten, mannen uit Bladel en Valkenswaard die bij het bedrijf werken. Ze zouden miljoenen euro's hebben verduisterd.

"Het fraudeonderzoek richt zich op een langere periode", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. Het zou niet gaan om directie- of bestuursleden. De gemeente Bladel verklaart dat de fraude eind september aan het licht is gekomen en enkele jaren geduurd heeft.

Gemeenschapsgeld

Het participatiebedrijf is ontstaan uit een fusie van de sociale werkvoorziening en de sociale dienst in de Kempen. Het bedrijf voert de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

"We werken voor kwetsbare groepen in onze samenleving en we werken met gemeenschapsgeld. Daar gaan we zorgvuldig mee om", zegt bestuursvoorzitter Davy Jansen.

"Blijkbaar hebben deze twee medewerkers dit toch kunnen doen. Dat vinden we schokkend. Er is veel geld mee gemoeid. We nemen waar nodig maatregelen om fraude te voorkomen en onderzoeken mogelijkheden om het geld te verhalen. Onze eerste zorg gaat uit naar onze medewerkers, want ook zij zijn erg geschrokken van dit nieuws."