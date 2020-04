Rotterdamse haven houdt rekening met krimp van 20 procent

De Rotterdamse haven heeft de grootste klap te verwerken gekregen sinds de vorige crisis. De overslag daalde in de eerste drie maanden van het jaar met 9,3 procent. Havendirecteur Allard Castelein verwacht dat de klap de komende weken nog groter wordt.

"We staan gesteld voor ongekende disrupties. De impact van vraaguitval door de coronacrisis zal vanaf april echt duidelijk worden. Een afname van het overslagvolume tussen 10 en 20 procent op jaarbasis lijkt zeer waarschijnlijk", zegt Castelein.

Bij de vorige crisis kwam de grootste klap in 2009. Toen kromp de overslag in de haven in de eerste helft van het jaar met 13,4 procent.

Minder spullen uit Azië

De Rotterdamse haven is de grootste van Europa. In de eerste drie maanden van het jaar daalde vooral de overslag van kolen (-40 procent) en van minerale olieproducten (-33 procent).

Door de corona-uitbraak komen er minder schepen uit Azië naar Europa. De haven rekent op 25 procent krimp vanuit Azië wat containers betreft. Hoe groot de klap precies wordt, hangt af van hoelang overheidsmaatregelen tegen corona blijven duren.