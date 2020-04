Noord-Koreaanse ex-diplomaat gekozen in parlement Zuid-Korea

Voor het eerst is een Noord-Koreaanse voormalige diplomaat gekozen in het parlement van Zuid-Korea. Thae Yong-ho was ooit de tweede man op de ambassade in Londen van Noord-Korea, maar vertrok in 2016 met zijn gezin naar Zuid-Korea.

Hij liep over omdat hij 'doodziek' werd van het Noord-Koreaanse regime en liever in een liberaal en democratisch land wilde leven. Hij is de hoogste diplomaat ooit die is overgelopen tussen de twee landen.

Thae Yong-ho deed gisteren mee aan de verkiezingen als partijleider van de conservatieve Verenigde Toekomstpartij. Dat is een nieuwe partij die voor het eerst meedoet met de verkiezingen en wordt gerund door Noord-Koreaanse vluchtelingen. De partij hoopt onder andere de sociaal achtergestelde positie van Noord-Koreanen in Zuid-Korea te verbeteren. De partij lijkt uit te komen op 103 zetels en wordt daarmee de grootste oppositiepartij.

De Democratische partij van president Moon Jae-in behaalde met 180 zetels een absolute meerderheid, een recordoverwinning. De opkomst was ruim 66 procent, het hoogste percentage sinds de verkiezingen in 1992.