Radboudumc-onderzoek: bevat neusvocht na een milde corona-infectie antistoffen?

Na virusinfecties aan de luchtwegen kunnen soms antistoffen aangetoond worden in het neusvocht, terwijl dat in het bloed niet lukt. Het Radboudumc gaat onderzoeken of dat ook bij het nieuwe coronavirus het geval is. Kinderen krijgen daarbij speciale aandacht omdat bij hen de infectie vaak mild of helemaal zonder klachten verloopt.

Na een milde corona-infectie zijn in het bloed van patiënten weinig tot geen antistoffen te vinden, legde Jaap van Dissel van het RIVM vorige week uit in de Tweede Kamer.

Hij voegde daaraan toe dat mensen mogelijk wel extra afweercellen aanmaken tijdens een infectie. Onder meer het RIVM onderzoekt of dat het geval is. Bovendien beschikken mensen van nature over afweercellen die in stelling worden gebracht als een virus het lichaam binnendringt.

Aanvullend onderzoek

Het Radboudumc gaat nu samen met de Universiteit Utrecht kijken of in neusvocht toch antistoffen zijn aan te tonen bij mensen die een covid-infectie zonder klachten of met milde klachten hebben doorgemaakt.

Het onderzoek is een aanvulling op het RIVM-onderzoek naar de aanmaak van extra afweercellen als gevolg van een covid-infectie. De eerste resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting over een maand of twee beschikbaar.

Gezinnen

In de hele wereld wordt met bloedtesten volop onderzoek gedaan naar de opbouw van immuniteit. Mensen die een ernstige covid-infectie hebben gehad vormen daarbij geen probleem. Zij maken zo veel antistoffen aan dat die goed meetbaar zijn. Zoals Jaap van Dissel het vorige week in de Kamer zei: "Hoe heftiger de infectie, des te meer antistoffen we zien." Bij mensen die een lichte infectie hebben doorgemaakt is echter onzeker of ze wel immuniteit opbouwen.