Trump: VS is over coronapiek heen, morgen versoepeling maatregelen

President Trump zegt dat hij uit data afleidt dat de Verenigde Staten over de piek van het aantal coronabesmettingen heen is. Morgen komt hij met maatregelen om de economie weer op gang te brengen.

"De strijd gaat door, maar de gegevens laten zien dat onze natie over de piek van het aantal nieuwe besmettingen heen is", zei hij tijdens zijn dagelijkse persmoment bij het Witte Huis. "We moeten waakzaam blijven, maar het is duidelijk dat onze agressieve aanpak heel goed werkt."

Knauw

Nergens ligt het dodental van het coronavirus hoger dan in de VS. Meer dan 30.000 mensen zijn overleden. De economie van de VS heeft bovendien een flinke knauw gekregen: miljoenen Amerikanen zijn hun baan kwijt.

Trump zinspeelde er al eerder op dat hij wil dat bedrijven weer open gaan. Hij zei maandag dat hij de macht heeft om gouverneurs van staten te overrulen en mensen aan het werk kan zetten als hij dat wil.

De president heeft woensdag een telefonische vergadering gehouden met vakbonden en het bedrijfsleven. Daaraan namen onder anderen de bestuursvoorzitters van Amazon, Facebook en Apple deel.

'Alleen als het veilig is'

Onderdeel van het gesprek was de vraag hoe de Amerikaanse economie weer veilig op gang kan worden gebracht. De president van een van de grootste vakbonden van het land, de International Brotherhood of Teamsters, zei dat hij Trump heeft geadviseerd de economie pas weer open te gooien als het veilig is.