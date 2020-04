VS: 'Iraanse Revolutionaire Garde provoceerde ons in Perzische Golf'

De Amerikaanse defensie zegt dat elf boten van de Iraanse Revolutionaire Garde schepen van de Amerikaanse marine hebben lastiggevallen in de Perzische Golf. De VS noemt de actie "provocatief en gevaarlijk". De Iraanse overheid en Iraanse media hebben niets over de gebeurtenis gemeld.

Volgens de verklaring van de Amerikanen kwamen de Iraanse schepen op zes militaire schepen van de VS af. Ondanks waarschuwingssignalen voeren ze tot zo'n tien meter in de buurt. Na ongeveer een uur vertrokken ze weer.

De situatie in de regio van de Perzische Golf, wereldwijd de belangrijkste waterweg voor het vervoer van olie, staat onder hoogspanning. Begin dit jaar liquideerde de Verenigde Staten de Iraanse generaal Soleimani, het hoofd van een elitebrigade van de Revolutionaire Garde.

Iran reageerde daarop met een raketaanval op een Iraakse basis waar Amerikaanse militairen waren gestationeerd. Daarbij zijn geen doden gevallen.