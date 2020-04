'Stap van Trump uit WHO kan als boomerang terugkomen'

Meer dan 400 miljoen dollar per jaar betaalde de Verenigde Staten aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tot nu, als het aan president Donald Trump ligt. Hij verwijt de WHO dat er de afgelopen maanden grote fouten zijn gemaakt. Wat voor gevolgen heeft deze stap?

"Ik denk dat de klap voor de WHO minder groot is dan Trump zou willen. Zo'n internationale organisatie heeft zijn gelden al toegezegd gekregen, en die programma's lopen een aantal jaar", zegt Remco van de Pas. Hij is verbonden aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, de denktank Clingendael en doceert Global Health aan de Universiteit van Maastricht.

"De WHO komt niet meteen in geldnood. Ze kunnen gewoon hun werk blijven doen", zegt de onderzoeker die zich al 10 jaar met de organisatie bezighoudt. "Wat wel een probleem is, is dat twijfel wordt gezaaid over hun legitimiteit. De WHO wordt in een politiek conflict gesleurd waar ze geen behoefte aan hebben."

Afkeuring

Niet alleen de WHO zelf veroordeelt de stap van Trump. Internationaal wordt er met verbazing en afkeuring gereageerd op het besluit. EU-buitenlandchef Josep Borrell schreef op Twitter dat de organisatie juist nu meer dan ooit nodig is. Hij ziet geen aanleiding voor het besluit van Trump. China zegt dat de VS gewoon aan zijn verplichtingen moet voldoen en Rusland noemt de stap "zeer alarmerend".

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vindt dat dit niet het moment is om de geldkraan dicht te draaien. "We hebben nu al onze energie nodig om deze crisis te boven te komen. Internationale samenwerking is van levensbelang."

Volgens Kaag mag er best kritiek op de WHO worden geleverd, maar is dit niet het juiste moment om zo'n beslissing te nemen: