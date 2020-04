Bekijk hier de persconferentie over de stand van zaken van de coronacrisis

Vanavond is er een nieuwe persconferentie over de maatregelen in de coronacrisis. Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid zullen spreken.

De persconferentie is bij de NOS te volgen via de volgende kanalen:

- Op tv via NPO 1 en NPO Nieuws (Ziggo kanaal 501, KPN kanaal 43, T-Mobile kanaal 260)

- Via een livestream op de NOS-site en app

- Via NPO livestream op NPO start

- Op NPO Nieuws

- Via de Facebookpagina van de NOS

- Via onderstaande stream op het NOS-YouTube-kanaal