Tientallen tips over brandstichter zendmast Groningen

Bij de politie zijn 35 tips binnengekomen over de man die vorige week vrijdag in Groningen een telefoonzendmast in brand stak. Het is niet duidelijk of de gouden tip erbij zit.

Gisteravond werden in Opsporing Verzocht beelden van de brandstichting getoond. Daarop was te zien dat een man met een jerrycan naar de mast liep, vloeistof op de grond gooide en brandstichtte.

De afgelopen weken is bij dertien telefoonzendmasten in Nederland brandgesticht. De politie onderzoekt of dat het werk is van dezelfde dader(s).

Verband met corona

Het is niet duidelijk waarom de zendmasten het doelwit zijn. In het Verenigd Koninkrijk, waar onlangs ook zendmasten in brand zijn gestoken, wordt rekening gehouden met complottheorieën over corona.

Op sociale media delen tegenstanders van het nieuwe mobiele 5G-netwerk berichten waarin de uitrol van 5G in verband wordt gebracht met coronabesmetting. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden zei eerder al dat die suggestie "klinkklare onzin" is, omdat elektromagnetische velden geen virussen kunnen verspreiden.