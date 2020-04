Moeder tipt politie over vuurwapen dat zoon liet zien

Twee mannen met een vuurwapen zijn gisteravond in het buitengebied van Tilburg uit hun auto gehaald door de politie. Agenten kwamen de mannen op het spoor nadat een van hen het wapen aan zijn moeder had laten zien en daarna was vertrokken. De vrouw seinde vervolgens de politie in.

Enkele uren later vonden de agenten de 24-jarige man in de auto samen met een 23-jarige. Beide verdachten zijn door agenten met getrokken wapens uit de auto gehaald en aangehouden. Dat is een gebruikelijke procedure als de politie vuurwapengevaarlijke verdachten aanhoudt.

De woning van de 24-jarige man is gisteravond ook nog doorzocht, meldt Omroep Brabant. Daar vond de politie illegaal vuurwerk, drugs en pepperspray. Ook lag er een politiejas. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.