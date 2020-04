Deze vloggers vertellen over leven met een beperking in coronatijd

"In de vlogs zijn de jongeren zelf de regisseur", zegt oprichter Legel. "Met hun eigen beelden kunnen ze verhalen vertellen, want communiceren door te praten is vaak lastig voor ze. Juist nu moeten ze zich gehoord voelen, want voor de coronatijd werd er ook al amper naar ze geluisterd. Als je niet kan spreken of veel moeite hebt met praten, dan zit er al gauw een etiket op je. En in deze tijd zijn ze nog meer geïsoleerd."

Aan onderwerpen is geen gebrek. Legel: "Het leuke is dat ze klein denken. Veel creatieve mensen denken juist groot, maar dat is lastig in deze crisis. Onze vloggers beleven de wereld anders. Zo is een kast in elkaar zetten voor iemand met het down-syndroom een groot avontuur. Iemand anders maakt een wandeling met opa op gepaste afstand, of er wordt een recept gedeeld. Er zijn zoveel verschillende perspectieven."