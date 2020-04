Krol: Tweede Kamerleden 50Plus weer op één lijn

De leden van de Tweede Kamerfractie van 50Plus zijn het weer met elkaar eens, zegt partijleider Krol. "De eenheid is hersteld", twittert hij.

De Kamerleden vragen het partijbestuur "zo spoedig mogelijk" een ledenraadpleging te organiseren over partijvoorzitter Geert Dales.

Drie van de vier Tweede Kamerleden hadden het vertrouwen in Dales opgezegd: Sazias, Van Otterloo en Van Brenk. Ook het Eerste Kamerlid Baay, Eerste Kamer-fractievoorzitter Van Rooijen en erevoorzitter Jan Nagel deden dat.

In een persbericht hadden de Kamerleden kritiek op de "autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven" van Dales. Ook zou hij met "grof taalgebruik" vooraanstaande leden beledigen.

Dales tevreden

Partijvoorzitter Krol hield vol dat 50Plus een democratische ledenpartij is en dat alleen de leden over het bestuur gaan. Dat lijkt nu met de ledenraadpleging te gaan gebeuren.

Dales reageerde op NPO Radio1 op het besluit. "Dit is precies wat ik al heel lang bepleit. Ik ben hier heel erg blij mee", zei hij. Volgens Dales vormen de leden de top van 50Plus, "niet de Kamerleden of erevoorzitter Nagel". Hij verwacht dat de leden hem steunen. "Elke keer als ik mijn mail open, heb ik stapels fanmail, dat gaat maar door. Het is een veelvoud van dat handjevol mensen dat het vertrouwen in mij heeft opgezegd."

Blijft kandidaat-Kamerlid

Ondanks dat gebrek aan vertrouwen blijft Dales ook gewoon kandidaat-Kamerlid voor de partij. "Je moet niet te gauw opgeven als het een beetje tegenzit." Hij verwees naar een bijeenkomst, afgelopen maandag bij Jan Nagel thuis. Nagel sprak daar volgens hem, net als Eerste Kamerlid Martin van Rooijen, steun uit voor die kandidatuur. "Het was heel gezellig. En dan komt er ineens een persbericht waarin ze het vertrouwen opzeggen. Ik kan het niet volgen."

Dales denkt dat alle ellende in 50Plus veroorzaakt wordt door de komende verkiezingen. "Er komen banen aan en functies. Dan krijg je dit gedoe."

Bekijk en luister hier het gesprek met Dales terug: