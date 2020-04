Scheringa Museum wordt woonzorgcomplex

Het Scheringa Museum in Opmeer is verkocht. Vastgoedorganisatie SVE Group wil het complex verbouwen en er een combinatie van wonen en zorg realiseren.

Daarmee is er na ruim tien jaar eindelijk een invulling gevonden voor het pand van 10.000 vierkante meter. In 2009 kwam de bouw van het museum van Dirk Scheringa stil te liggen na het faillissement van zijn DSB Bank. Er kwamen verschillende initiatieven voor het pand, maar zonder succes.

Uiteindelijk kocht een vastgoedondernemer uit Obdam in 2015 het gebouw van de curatoren voor bijna 1 miljoen euro. Makelaar Geert Klaver werd in 2017 aangesteld om het museum te verkopen. Een deal in 2018 ketste op het laatste moment af, maar nu is het dus alsnog gelukt om een koper te vinden. "Het plan speelt in op de groeiende zorgbehoefte, het draagt bij aan oplossing van het woningtekort en het brengt werkgelegenheid", zegt de makelaar.

Hoe het project er precies uit komt te zien en wanneer het wordt opgeleverd, is nog onduidelijk. Daarover worden door de nieuwe eigenaar en de gemeente Opmeer gesprekken gevoerd. Zodra de plannen rond zijn, wordt ook begonnen met verbouwen, schrijft NH Nieuws.

Collectie

De collectie van Dirk Scheringa bestond uit schilderijen en andere kunstobjecten in de stijl van het (magisch) realisme van kunstenaars als Carel Willink, Charley Toorop, Jan Mankes, Pyke Koch, Wim Schuhmacher en Dick Ket.

Miljardair Hans Melchers kocht de voormalige Scheringa-collectie in 2012. In Gorssel bouwde hij vervolgens Museum MORE om de collectie in onder te brengen.